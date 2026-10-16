Откуда берется стойкое желание россиян постоянно искать «наших парней» среди иностранных политиков?«Трамп снова наш!» - ликует российский сегмент интернета после очередной пары уколов от американского президента в адрес Зеленского.
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