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Мышкин о Гусеве и «Динамо»: «Не нужно переоценивать его роль. Если с ним не получится, найдутся другие»

Олимпийский чемпион, бывший вратарь «Динамо» Владимир Мышкин поделился мнением о Никите Гусеве . 34-летний форвард пока не продлил контракт с клубом, за который провел три последних сезона.

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