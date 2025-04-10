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Царьград

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В Самаре 12 апреля пройдет восхождение на Царев Курган

В Самаре 12 апреля пройдет восхождение на Царев Курган

В честь Дня космонавтики и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Совет ветеранов спортивного туризма по региону организует восхождение на Царев Курган, которое состоится в воскресенье, 12 апреля.

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