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Мужчина избил подругу в подъезде дома во Владивостоке

Мужчина избил подругу в подъезде дома во Владивостоке

Мужчина жестоко избил женщину во Владивостоке, гражданка получила сотрясение мозга. Правоохранительные органы начали проверку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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