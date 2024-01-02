Мужчина избил подругу в подъезде дома во Владивостоке

Мужчина жестоко избил женщину во Владивостоке, гражданка получила сотрясение мозга. Правоохранительные органы начали проверку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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