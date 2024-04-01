Глава регионального МЧС Филиппов угнал пожарную машину, чтобы проучить подчиненных

Начальник ГУ МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину из части, которая никак не охранялась.В городе Новошахтинске Ростовской области произошел резонансный инцидент: прибывший в часть начальник регионального МЧС генерал-лейтенант Сергей Филиппов «угнал» пожарную автоцистерну.
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