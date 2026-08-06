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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смолов о паненке на ЧМ-2018: «Когда literally трясутся коленки, принимаешь самое плохое решение. После промаха – пространственный вакуум, экзистенциальная противофаза»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о незабитом пенальти c Хорватией на ЧМ-2018.

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