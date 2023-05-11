СМИ: США по всему миру ищут арестованных российских разведчиков для обмена на своих шпионов

Соединенные Штаты обратились к союзникам с целью выяснить, нет ли у них задержанных российских разведчиков для обмена их на выявленных и арестованных в России шпионов – Пола Уилана и Эвана Гершковича, – передает в четверг, 11 мая телеканал CNN.