Названы топ-10 ярких граффити и арт-объектов России

Зашифрованные послания, яркие образы и философские вопросы — эксперты сервиса Tutu.ru побывали в разных регионах России и 11 сентября рассказали «Известиям» о 10 граффити и арт-объектах, которые обязательно стоит увидеть во время путешествия.
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