Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Ушел из жизни олимпийский чемпион в эстафете в составе сборной СССР Ремигиюс Валюлис

Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Литвы. «С глубокой грустью сообщаем, что 19 июля умер известный литовский легкоатлет Ремигиюс Валюлис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх