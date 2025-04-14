Украинский институт нацпамяти считает, что Михаил Жванецкий участвовал в «пропаганде российской имперской политики»

По мнению организации, творческая деятельность сатирика не способствует развитию культуры Украины Украинский институт национальной памяти высказал мнение о том, что одесский сатирик Михаил Жванецкий участвовал в «пропаганде российской имперской политики».
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