Politico: Байден инициировал выделение Украине $24 млрд на продолжение конфликта

Американское издание Politico сообщило, что уходящий президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделения 24 миллиардов долларов на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине.
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