Три водителя мототранспорта погибли сегодня утром в Ивановской области в результате дорожно-транспортных происшествий

Утром в 07-21 в Фурманове на улице Демьяна Бедного мужчина 1987 года рождения, управляя мотоциклом «Сузуки GSX-R 600, при обгоне совершил столкновение с обгоняемым и поворачивающим налево мопедом, под управлением мужчины 1957 года рождения.