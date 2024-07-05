Три водителя мототранспорта погибли сегодня утром в Ивановской области в результате дорожно-транспортных происшествий

Утром в 07-21 в Фурманове на улице Демьяна Бедного мужчина 1987 года рождения, управляя мотоциклом «Сузуки GSX-R 600, при обгоне совершил столкновение с обгоняемым и поворачивающим налево мопедом, под управлением мужчины 1957 года рождения.
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