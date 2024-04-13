Buying Votes: Biden Cancels Student Debt For 277,000 Borrowers Ahead Of Presidential Elections On Friday, President Joe Biden announced that he would cancel the federal student debt of more than 277,000 Americans, equating to about $7.
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