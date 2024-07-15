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А вы знали, что песня «Ой, мороз, мороз» не народная?

А вы знали, что песня «Ой, мороз, мороз» не народная?

Ее придумала солистка Воронежского народного хора Мария Морозова. Частушки и народные песни Мария Морозова знала настолько хорошо, что, вероятно, ее собственная песня получилась очень похожей на старые фольклорные напевы про зимушку-зиму.

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АН
Алексей Наседкин
Наши чиновники всем чиновникам не нашим нос утрут.
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