А вы знали, что песня «Ой, мороз, мороз» не народная?

Ее придумала солистка Воронежского народного хора Мария Морозова. Частушки и народные песни Мария Морозова знала настолько хорошо, что, вероятно, ее собственная песня получилась очень похожей на старые фольклорные напевы про зимушку-зиму.
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