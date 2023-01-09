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Пушилин: главная задача российских войск в ДНР — отодвинуть армию Украины от крупных населенных пунктов республики

Пушилин: главная задача российских войск в ДНР — отодвинуть армию Украины от крупных населенных пунктов республики

Главная задача войск Российской Федерации на территории ДНР — отодвинуть Вооруженные силы Украины от крупных населенных пунктов республики.

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