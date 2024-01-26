NatGeo: Из-за таяния ледников уничтожаются важные климатические данные

Международная группа исследователей из Швейцарии, ФРГ и Италии провела анализ ледовых керн из ледника Корбассиер в Швейцарских Альпах в 2018 и 2020 годах и пришла к выводу, что находившиеся во льдах химические элементы были уничтожены в результате потепления.