NatGeo: Из-за таяния ледников уничтожаются важные климатические данные

Международная группа исследователей из Швейцарии, ФРГ и Италии провела анализ ледовых керн из ледника Корбассиер в Швейцарских Альпах в 2018 и 2020 годах и пришла к выводу, что находившиеся во льдах химические элементы были уничтожены в результате потепления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии