Всё о разводах

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Муж любит делать подарки. Не хочу его обидеть, но мне тяжело делать вид, что я рада ненужным вещам

Муж любит делать подарки. Не хочу его обидеть, но мне тяжело делать вид, что я рада ненужным вещам

Морена! Я Ваша постоянная читательница, мне близки Ваши взгляды, часто отписываюсь в комментариях, обычно безапелляционно.

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Наталья Николаева
Пить надо меньше. Кстати, ко платит за вино? :)
Анна Эржибова
:)
Анна Эржибова
Аналогично,на 8 марта за 1500 кусты которые через неделю в помойку полетит на др тоже и т.д. даже просто так.Это сколько денег на помойку выбрасывается?и сколько кхм за счёт мужчин пополняют свой счёт?за наш счёт богатеют другие.....:( поговорила объяснила что к чему все довольны,да,обиделся да дулся пару недель ;)подумал над тем что сказала всё понял принял

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