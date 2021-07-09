Муж любит делать подарки. Не хочу его обидеть, но мне тяжело делать вид, что я рада ненужным вещам

Всё о разводахМуж любит делать подарки. Не хочу его обидеть, но мне тяжело делать вид, что я рада ненужным вещам Морена! Я Ваша постоянная читательница, мне близки Ваши взгляды, часто отписываюсь в комментариях, обычно безапелляционно.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья НиколаеваПить надо меньше. Кстати, ко платит за вино? :)Анна Эржибова:)Анна ЭржибоваАналогично,на 8 марта за 1500 кусты которые через неделю в помойку полетит на др тоже и т.д. даже просто так.Это сколько денег на помойку выбрасывается?и сколько кхм за счёт мужчин пополняют свой счёт?за наш счёт богатеют другие.....:( поговорила объяснила что к чему все довольны,да,обиделся да дулся пару недель ;)подумал над тем что сказала всё понял принялКомментировать
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