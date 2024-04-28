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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроки в восторге от Stellar Blade: игра получает очень высокие оценки на Metacritic Stella...

Игроки в восторге от Stellar Blade: игра получает очень высокие оценки на Metacritic Stella...

Игроки в восторге от Stellar Blade: игра получает очень высокие оценки на MetacriticStellar Blade получила хорошие оценки от игровых СМИ, даже несмотря на то, что некоторые критики пытались занизить рейтинг игры из-за слишком сексуальной героини.

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