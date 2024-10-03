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Нижегородская правда

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300 тысяч рублей похитили у нижегородца под предлогом продления договора связи

Более 300 тысяч рублей лишился житель Автозаводского района Нижнего Новгорода. В пресс-службе областного ГУ МВД рассказали, что 31-летнему мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании сотовой связи и сообщил, что у него якобы подходит к концу срок договора на обслуживание сим-карты.

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