300 тысяч рублей похитили у нижегородца под предлогом продления договора связи

Более 300 тысяч рублей лишился житель Автозаводского района Нижнего Новгорода. В пресс-службе областного ГУ МВД рассказали, что 31-летнему мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании сотовой связи и сообщил, что у него якобы подходит к концу срок договора на обслуживание сим-карты.