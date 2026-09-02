Жителей Верхневолжья приглашают на «Атомный диктант – 2026»

Жителей Тверской области приглашают на «Атомный диктант – 2026» — ежегодный международный просветительский проект продлится до 28 сентября и завершится в День работника атомной промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым