Загидуллина о лауреатах премии Шарифа Камала: «Богатое и самобытное творчество»

На церемонии вручения пятой премии Шарифа Камала в области литературы и литературного перевода доктор филологических наук, профессор, академик АН РТ Дания Загидуллина отметила лучшие работы и появление интересных авторов в татарской литературе.
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