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Царьград

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Цены на дизель в США взлетели до исторического максимума

Цены на дизель в США взлетели до исторического максимума

Розничные цены на дизельное топливо в США подскочили до 5,78 доллара за галлон — самого высокого уровня с 2022 года.

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