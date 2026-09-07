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Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам

Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Луна принадлежит Соединенным Штатам. Политик также опубликовал несколько изображений, в том числе сгенерированных ИИ.

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