Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Луна принадлежит Соединенным Штатам. Политик также опубликовал несколько изображений, в том числе сгенерированных ИИ.
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Да, да, Доня!
И царство Аида тоже вашееееееееееее !!!!
Тут уж точно никто не спорит!