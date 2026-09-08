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Владимирские новости

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Собинский суд подтвердил законность лишения мандата депутата Малышева

Собинский суд подтвердил законность лишения мандата депутата Малышева

Депутата лишили полномочий за сокрытие сведений о доходах и имуществе, суд не нашел нарушений и отказал в иске о компенсации морального вреда.

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