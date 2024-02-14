Макдэвид оформил ассистентский гекса-трик в матче с «Детройтом»

Коннор Макдэвид в матче с «Детройт Пистонс» записал в актив шесть голевых передач. Ранним утром 14 февраля в Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Детройт Ред Уингз».
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