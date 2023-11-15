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Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шэньчжэнь (Китай).  В программе визита - участие в церемонии открытия Китайской выставки высоких технологий, встреча с руководством провинции, посещение ряда предприятий.

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