Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шэньчжэнь (Китай). В программе визита - участие в церемонии открытия Китайской выставки высоких технологий, встреча с руководством провинции, посещение ряда предприятий.
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