Главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки

В ходе обысков у генерал-лейтенанта изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскошиГлавное следственное управление СКР возбудило в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.