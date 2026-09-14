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Высокие зарплаты и конкуренция: что происходит на рынке труда в ЯНАО

Высокие зарплаты и конкуренция: что происходит на рынке труда в ЯНАО

На Ямале, несмотря на рост числа вакансий в августе, конкуренция среди соискателей остается высокой — почти шесть человек на одного работодателя.

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