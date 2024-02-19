В Новосибирске суд арестовал на 2 месяца юную мать младенца из помойки

Меру пресечения избрали матери, которая оскандалилась на всю страну. Женщину, выбросившую новорожденного малыша в помойку в Новосибирске, заключили под стражу на два месяца, сообщают в Железнодорожном районном суде.
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