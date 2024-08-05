Мотострелки группировки «Север» уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Экипажи БМП-2М, оснащённые универсальным боевым модулем «Бережок», мотострелкового подразделения группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации.
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