Дальний Восток получил стратегию развития до 2036 года: Мишустин назвал главные приоритеты

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября, ФедералПресс. На совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года.