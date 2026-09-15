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Дальний Восток получил стратегию развития до 2036 года: Мишустин назвал главные приоритеты

Дальний Восток получил стратегию развития до 2036 года: Мишустин назвал главные приоритеты

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября, ФедералПресс. На совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

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