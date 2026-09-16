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Бизнес журнал. Урал

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Текслер назначил нового министра имущества Челябинской области

Текслер назначил нового министра имущества Челябинской области

Новый министр имущества будет совмещать работу в ведомстве с обязанностями зампредседателя регионального правительства.

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