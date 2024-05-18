Страна и люди
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Страна и люди

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Ученые научились предсказывать деменцию за 12 лет до ее проявления

Ученые научились предсказывать деменцию за 12 лет до ее проявления

Снижение зрительной чувствительности может свидетельствовать о ранней стадии деменции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале ScienceAlert.

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