В России запретят расхваленную Малышевой пищевую добавку

Ученая Мясникова рассказала о запрете стевии и еще 18 пищевых добавок в России С 27 февраля в России запретят 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия, который расхваливала телеведущая Елена Малышева.
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