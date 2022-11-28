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Кайл Кузма: «Лейкерс» снова взяли бы титул в 2021 году, если бы не проблемы со здоровьем»

Экс-форвард «Лейкерс» Кайл Кузма считает, что калифорнийская команда стала бы чемпионом НБА в 2021 году, если бы не многочисленные травмы.

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