Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу

Идея заключается в том, чтобы за счёт Украины заставить Россию прийти на переговоры в невыгодном для нее формате, а затем за счёт той же Украины, получить от России принципиальные уступки, которые интересуют Запад.
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