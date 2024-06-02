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Царьград

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“Царьград”: лётчик Су-25 Канамат Баташев помог бойцам в зоне СВО ценою своей жизни

“Царьград”: лётчик Су-25 Канамат Баташев помог бойцам в зоне СВО ценою своей жизни

Генерал-майор Канамат Баташев помог штурмовикам попавшим в окружение “недругов” ценою своей жизни.При выполнении боевой задачи в зоне боевых действий героически погиб летчик Су-25 генерал-майор Канамат Баташев.

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