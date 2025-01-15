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    Что вы туда так рветесь,это что закусочная,или шашлычная? Даже смешно, Это международная банда к обороне отношение о...Зеленский: США, Ф...
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Оператор беспилотников уничтожил несколько пулеметных точек ВСУ

Оператор беспилотников уничтожил несколько пулеметных точек ВСУ

Министерство обороны России В зоне проведения спецоперации российский оператор беспилотников ефрейтор Денис Шершнев с помощью ударного дрона уничтожил несколько пулеметных точек боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Юрис Хартманис
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