Оператор беспилотников уничтожил несколько пулеметных точек ВСУ

Министерство обороны России В зоне проведения спецоперации российский оператор беспилотников ефрейтор Денис Шершнев с помощью ударного дрона уничтожил несколько пулеметных точек боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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