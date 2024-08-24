На КАД у развязки с Мурманским шоссе (внутреннее кольцо) пыльная буря. Точнее песчаная. И это не эхо зимы, когда весной протертый колесами в пыль песок с ветром стоит столбом.
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На КАД у развязки с Мурманским шоссе (внутреннее кольцо) пыльная буря. Точнее песчаная. И это не эхо зимы, когда весной протертый колесами в пыль песок с ветром стоит столбом.