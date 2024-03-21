Эксперты ожидают появления сверхвозможностей у виртуальных ассистентов в ближайшие годы

Десятилетняя эволюция умных устройств, которые от стандартных голосовых помощников, выполняющих простые бытовые задачи, доросли до технологий, способных запоминать предпочтения пользователя и находить ответы на самые неожиданные вопросы, — яркий пример того, насколько быстро меняется наш мир.