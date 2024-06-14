Троллейбусы №16 и 7 пока продолжат ходить по Лукашевича и Красному пути несмотря на открытие Ленинградского моста.
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Троллейбусы №16 и 7 пока продолжат ходить по Лукашевича и Красному пути несмотря на открытие Ленинградского моста.