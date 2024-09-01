Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Эти твари совсем края потеряли. Дать хуситам и сирийцам побольше нужного вооружения и расхерячить все корабли и базы ..."Неслыханные прес...
  • Владимир Смирнов
    если он скажет что это хохлы обстреливают аэс,то где он после этого харчеваться будет?"Нас там не было"...
  • Юрий Зубрин
    Всё отделение или отдел полиции уволить и на передок!Поучить их уму ,разуму!Заявление разорва...

Алаудинов заявил о химатаке ВСУ в Курской области с применением БПЛА "Баба Яга"

Алаудинов заявил о химатаке ВСУ в Курской области с применением БПЛА "Баба Яга"

Вооруженные формирования Украины распыляют неизвестный газ в Курской области при помощи дронов.Подразделения ВСУ распыляют газ неизвестного происхождения над Курской областью с применением гексакоптеров «Баба Яга».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх