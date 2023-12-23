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В Екатеринбурге состоялся долгожданный пуск новой трамвайной линии

В Екатеринбурге состоялся долгожданный пуск новой трамвайной линии

Известно, с каким интервалом будет курсировать трамвай в Академический и время отправления первого рейсаДолгожданное событие: пуск регулярного движения по трамвайной линии в Академический микрорайон Екатеринбурга состоялось утром 23 декабря в Екатеринбурге.

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