В Екатеринбурге состоялся долгожданный пуск новой трамвайной линии

Известно, с каким интервалом будет курсировать трамвай в Академический и время отправления первого рейсаДолгожданное событие: пуск регулярного движения по трамвайной линии в Академический микрорайон Екатеринбурга состоялось утром 23 декабря в Екатеринбурге.
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