Пресса США: после заявления Нетаньяху о Филадельфийском коридоре переговоры с ХАМАС могут быть сорваны

Заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отказе выводить свои войска с территории так называемого Филадельфийского коридора - участка на границе сектора Газа с Египтом - ставит под угрозу срыва весь уже достигнутый к настоящему времени прогресс переговоров с палестинским движением ХАМАС.
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