👨👩👧 Аксёнову поступило почти 2500 обращений от граждан за неделю С 8 по 15 октября жители Крыма отправили 2430 обращений Аксёнову, в ходе совещания сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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