Пилотный проект, в рамках которого при назначении единого пособия учитываются фактические поступления на банковские счета, с 1 октября 2026 года действует в Московской области и двух автономных округах, и Новосибирская область рассматривает возможность присоединиться к этой практике после анализа результатов эксперимента.