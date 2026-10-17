Пилотный проект, в рамках которого при назначении единого пособия учитываются фактические поступления на банковские счета, с 1 октября 2026 года действует в Московской области и двух автономных округах, и Новосибирская область рассматривает возможность присоединиться к этой практике после анализа результатов эксперимента.
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