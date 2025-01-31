Российские военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии Южной группировки раздали гуманитарную помощь жителям освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Елизаветовка в ДНР.
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