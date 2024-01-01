Манга «Боги-стражники не ведали войны» завершится через год на девятом томе ...

Манга «Боги-стражники не ведали войны» завершится через год на девятом томеМанга «Боги-стражники не ведали войны» aka «Божества Идатен в мирном поколении» от создателей «Межвидовых рецензентов» и «Дракорничной госпожи Кобаяши» подходит к концу.