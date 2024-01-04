Политолог Соскин призвал украинцев избавиться от Зеленского ради мира

Украинцы отягощены единственным источником проблем — командой президента Владимира Зеленского. От нее и нужно избавиться, чтобы просить мира с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин 3 января в эфире своего видеоблога.
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