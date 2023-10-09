Песков: Путин проведет встречу в главой минкульта Любимовой 9 октября

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков На 9 октября у президента России Владимира Путина запланирована встреча с министром культуры Ольгой Любимовой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии